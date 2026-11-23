Филолог Валькова: Деструктивные сообщества заполняют пустоту у подростков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Подростки в возрасте 13-15 лет могут быть особенно уязвимы перед влиянием деструктивных сообществ. Чаще всего интерес к таким компаниям связан с желанием почувствовать себя частью коллектива и найти признание. Об этом РИАМО рассказала кандидат филологических наук Юлия Валькова.

«Современные деструктивные сообщества эксплуатируют естественные возрастные потребности, предлагая простые и быстрые решения сложных внутренних проблем. Во многих таких группах жестокость становится способом получить статус и признание среди сверстников», - сказала эксперт.

Подобные коллективы не всегда имеют четкую идеологию. Подростки, которые чувствуют себя чужими в школе или семье, зачастую ищут альтернативу там, где им предложат признание. Такая группа и становится заменой здоровых отношений, подчеркивает Валькова. Однако это вовсе не так.

«Уязвимость не определяется одним фактором. Фактором риска также может стать опыт травмы, насилия, социальной изоляции или отвержения», - говорит филолог.

Как KP.RU писал ранее, когда речь заходит о беременности несовершеннолетней, попытки найти виновных и постоянные скандалы могут подорвать доверительные отношения подростка, а также усугубить и без того непростую ситуацию. В первую очередь, семья должна проявить не осуждение, а искреннюю заботу о благополучии как юной матери, так и будущего малыша.