Актер Уилл Смит Фото: REUTERS.

В поместье актера Уилла Смита в Калабасасе, Калифорния, произошел пожар ночью 23 ноября. Стоимость недвижимости составляет около 42 миллионов долларов. Об этом сообщает Page Six.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре после полуночи. Огонь охватил хозяйственную постройку на участке площадью около 60 гектаров. В департаменте шерифа округа Лос-Анджелес сообщили о ликвидации возгорания. Вызов поступил в 00:04, к 03:00 экстренные службы завершили работу. Пострадавших нет.

Это не первый пожар на владениях актёра. В 2021 году огонь вспыхнул в подвале дома, никто из семьи не пострадал, но одному из пожарных после инцидента была оказана помощь.

Ранее KP.RU рассказал, что черная полоса для Уилла Смита началась с пожара в его особняке в 2021 году. А потом он вышел из гильдии американской киноакадемии из-за драки на «Оскаре».