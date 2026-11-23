Телеведущая Ада Сулейман трагически погибла в дорожной аварии сразу после празднования своего 31-летия в Баку. Фото: Кадр видео.

Телеведущая Ада Сулейман трагически погибла в дорожной аварии сразу после празднования своего 31-летия в Баку. Печальную новость подтвердили в ее близком окружении и азербайджанские СМИ.

Как уточняется, Сулейман в своей день рождения решила устроить вечеринку. Мероприятие прошло в одном из ресторанов Сабаильского района. Все завершилось около часа ночи, после чего девушка проводила гостей и поехала домой.

«Затем она вместе со своим знакомым Анаром Керимовым на автомобиле направилась в сторону города. По дороге Анар потерял управление и транспортное средство врезалось в грузовик. Оба скончались на месте происшествия», – следует из статьи Oxu.az.

По предварительным данным, водитель просто уснул за рулем. По факту смертельного ДТП уже возбуждено уголовное дело.

Сейчас в соцсетях активно обсуждается смерть Сулейман. Подписчики массово оставляют комментарии со словами соболезнования.

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