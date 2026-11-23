В Петербурге хозяева квартиры в ходе ремонта нашли человеческие кости под полом Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Санкт-Петербурге собственники квартиры во время ремонта обнаружили под полом человеческие останки. Об этом сообщило издание "КП-Петербург".

В публикации отметили, что, по данным полиции, хозяин жилья вскрыл пол в одной из комнат и нашел крупные фрагменты костей. Они были разбросаны по всему полу и зарыты в слой извести.

По словам Оксаны, хозяйки квартиры, приходил участковый с оперуполномоченными, осмотрели кости, сделали фотографии и направили их в СК РФ. После останки изучил судмедэксперт, составил протокол и отправил их на экспертизу.

Женщина отметила, что теперь ей с мужем остается ждать, ведь такое исследование проводится от двух недель до месяца.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что пенсионерка из Рязани обнаружила в унаследованной квартире в Москве костные останки своего брата. Родственник 80-летней женщины бесследно пропал еще в 2013 году.