Во Вьетнаме победительницу национального конкурса красоты «Мисс Вселенная Вьетнам - 2026», Куинь Ань Нгуен, лишили титула через 47 дней после его получения. Фото: Кадр видео.

Во Вьетнаме победительницу национального конкурса красоты «Мисс Вселенная Вьетнам - 2026», Куинь Ань Нгуен, лишили титула через 47 дней после его получения. Об этом сообщает VietnamNet.

В возрасте 27 лет Нгуен была объявлена победительницей 2 октября, но вскоре оказалась в центре скандала из-за утечки личных сообщений. В интернете появились сообщения, в которых она предположительно оскорбляла других участниц конкурса и некоторых известных представительниц индустрии красоты.

Нгуен отстранена от мероприятий на полгода даже после извинений. Она сообщила о психологических проблемах и невозможности подписать контракт. Организаторы утверждают, что она продолжала выступать без разрешения и сотрудничала с другой компанией, нарушая договор. 18 ноября её окончательно лишили титула за неисполнение обязанностей королевы красоты.

Куинь Ань Нгуен не прокомментировала потерю титула, организаторы не объявили нового участницу. Первая вице-мисс Чинь Ми Ань отстранена на три месяца из-за скандала. Нгуен также исключена из международного конкурса «Мисс Вселенная» из-за спора о правах на национальные конкурсы.

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