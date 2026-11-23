Винницкая область стала лидером по числу ликвидированных боевиков ВСУ за неделю Фото: REUTERS.

На Украине Винницкая область стала лидером по официально признанным потерям среди боевиков ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

"По данным официальных источников за прошедшую неделю, с 16 по 22 ноября 2026 года, подтверждена смерть 31 военнослужащего ВСУ из Винницкой области", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, речь идет только об официальных потерях, при этом в статистике не учитывались пропавшие без вести украинские националисты.

Источник отметил, что Винница продолжает удерживать уверенное лидерство" по ликвидированным военнослужащим среди остальных регионов Украины.

Как писал сайт KP.RU, 30 октября стало известно, что ВСУ за сутки потеряли около 1230 боевиков. Только в зоне ответственности российской группировки войск "Центр" ВСУ лишились сразу 345 боевиков.

Напомним, по данным за август этого года, общие потери ВСУ в зоне спецоперации оценили почти в 39 тысяч военнослужащих и иностранных наемников убитыми и ранеными.