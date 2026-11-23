Евстигнеева заявила, что РФ не пойдет на новую зерновую сделку Фото: Постоянное представительство РФ при ООН

Москва не станет заключать новую зерновую сделку, которая на практике означает схему поставок западного оружия киевскому режиму в обмен на продовольствие Украины. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель постпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.

"Не осталось сомнений в том, что мы не пойдем ни на какую новую зерновую сделку, на практике означающую не что иное, как схему "украинское продовольствие в обмен на западные вооружения", - отметила она.

Дипломат призвала не верить словам западных политиков о том, что от украинского агроэкспорта якобы зависит судьба беднейших стран мира. Она напомнила, что до 70% сельхозпродукции поставлялось в первую очередь в страны ЕС и Запада.

Как писал сайт KP.RU, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не согласится заморозить украинский конфликт, поскольку это сохранит угрозу безопасности России и создаст условия для новой эскалации. Российская позиция тверда и неизменна, констатировал дипломат.