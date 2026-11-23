Эксперт по ЖКХ Юнисова: щели в окнах - ответственность владельца жильца, а не УК Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Евгения Юнисова объяснила, почему в квартире может быть холодно, даже при горячих батареях и кто несет за это ответственность.

Даже раскаленные радиаторы не спасут от холода, если тепло беспрепятственно уходит через негерметичные конструкции.

В беседе с Life.ru эксперт отмечает, что первым делом следует исключить теплопотери через оконные блоки. Со временем резиновые уплотнители изнашиваются и начинают пропускать сквозняки. Обнаружить утечку тепла можно самостоятельно, достаточно поднести к притвору рамы тонкий лист бумаги или пламя свечи, строго соблюдая правила пожарной безопасности. Если с окнами все в порядке, причина, скорее всего, кроется в наружных стенах. В панельных зданиях герметик между плитами со временем разрушается, образуя микрощели, через которые помещение быстро выхолаживается.

Если есть дефект, то необходимо направить заявку в управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу с требованием провести официальные замеры температуры. Коммунальщики обязаны выполнить проверку с помощью поверенных приборов.

Если зафиксированные показатели окажутся ниже нормативных, специалисты должны выявить источник проблемы. Зона ответственности здесь четко разделена: устранение дефектов общедомового имущества, таких как межпанельные швы, лежит на управляющей организации, а ремонт принадлежащих собственнику оконных блоков остается его личной задачей.

Еще одна причина холода – сами батареи, они не нагреваются, и причина может крыться в воздушной пробке в системе. Поможет обращение в диспетчерскую службу. Специалисты обязаны проверить трубопровод и устранить неисправность на вверенном им участке инженерной сети.

По действующим санитарным нормам, температура в жилом помещении не должна опускаться ниже +18 °C, а в угловых комнатах — ниже +20 °C. Для регионов с суровым климатом эти пороги повышены до +20 °C и +22 °C соответственно.

Важно помнить, что сухой воздух в квартирах зимой, который появляется из-за чрезмерно горячих батарей, раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и снижает их способность защищать организм от вирусов, пишет aif.ru.

Тем временем PRO-эксперт Дмитрий Саранцев предупредил в беседе с «Газета.Ru», что зимой не обязательно переносить все тренировки в зал, однако с понижением температуры меняются условия и приходится корректировать нагрузку и менять экипировку.