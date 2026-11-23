Депутат Камнев: 24 и 25 ноября на дорогах возможны коллапсы из-за снегопада Фото: Михаил ФРОЛОВ.

24 и 25 ноября в Москве ожидается непогода. Синоптики предупреждают, что ожидается снегопад, который парализует работу аэропортов, а транспортные артерии станут в пробки.

В связи с надвигающимся циклоном депутат Госдумы Георгий Камнев посоветовал москвичам и гостям столицы по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в эти дни. Самым верным решением будет пересесть на общественный транспорта или перейти в эти даты на удаленный формат работы.

Таким образом, удастся избежать транспортных коллапсов снизить массовые ДТП.

- Традиционные рекомендации в такие дни – для того, чтобы не создавать пробки, чтобы избежать многочисленных аварий. В такие дни лучше, конечно, по возможности вообще остаться дома, - говорит депутат в беседе с Абзацем.

Депутата так же подчеркнул, что подобные коллапсы – это всегда серьезные экономические риски. Масштабные пробки не только мешают гражданам вовремя попасть на работу, но и парализуют деятельность коммунальных служб и бизнеса, провоцируя сбои в логистике и доставке товаров.