Вздутие живота даже после легкого перекуса провоцируют три проблемы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Гастроэнтеролог Андрей Симаков объяснил, почему чувство вздутия живота может возникать даже после употребления минимальной порции еды. Провоцировать такое состояние могут три причины.

Первым фактором врач назвал аэрофагию — непроизвольное заглатывание воздуха. Это происходит, когда человек ест в спешке или запивает пищу газированными напитками.

В таком случае избыточный воздух, попадая в пищеварительный тракт, вызывает физическое распирание, интенсивность которого совершенно не зависит от реального объема съеденного.

Вторая причина - запор. В беседе с Lenta.ru медик пояснил, что если в кишечнике уже скопились газы, то любой новый объем пищи начинает занимать оставшееся свободное пространство в брюшной полости. Это неизбежно ведет к резкому росту внутрибрюшного давления, из-за чего ощущение вздутия многократно усиливается.

Третий фактор связан с чрезмерным напряжением мышц тазового дна. У людей с преимущественно сидячим образом жизни эти мышечные структуры нередко находятся в состоянии постоянного гипертонуса. В ситуациях, когда мускулатура и анальный сфинктер не способны полноценно расслабиться, естественный механизм отхождения газов блокируется, что также приводит к выраженному дискомфорту.

В таких случаях даже незначительный перекус способен спровоцировать неприятные симптомы.

Ранее, гастроэнтеролог и диетолог Екатерина Килипко рассказала в беседе с 360.ru, какие привычки негативно сказываются на ЖКТ и работе желудка. Прежде всего, это привычка пропускать завтрак. Подобным можно довести себя до гастрита и язвы.

Тем временем, гастроэнтеролог, гериатр, рефлексотерапевт Елена Павлова в беседе с aif.ru предупредила, что с помощью продуктов можно укрепить иммунитет.

Прежде всего, в рацион нужно добавить ферментированные продукты. Они работают в организме по принципу синергии и доставляют в кишечник только живые штаммы бактерий – пробиотики. А еще субстрат для их питания - пребиотики, а главное - постбиотики - молочную кислоту, бактериоцины, которые бактерии производят в процессе брожения. Это дает противовоспалительный эффект.