МИД Ливии потребовал от Украины объяснений из-за атак на порт Бенгази Фото: REUTERS.

Власти Ливии потребовали от Украины официальных объяснений в связи с сообщениями о причастности кивского режима к атакам по порту Бенгази. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

"Министерство иностранных дел требует от украинских властей предоставить официальные разъяснения относительно характера этих операций и их масштабов", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что необходимо провести проверку всех связанных с ними обстоятельств.

МИД Ливии указал, что участие иностранных военных в операциях в стране без согласия официальных властей, если оно подтвердится, станет серьезным нарушением суверенитета и норм международного права.

Как писал сайт KP.RU, в апреле боевики ВСУ атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" с помощью дрона. Его запустили с помощью безэкипажного катера с базы в Ливии. По данным радиостанции RFI, ливийская база с украинскими боевиками находится на западе африканской страны.

Часть Ливии на данный момент находится под влиянием правительства премьера страны Абдель Хамида Дбейбы. Именно там укрываются боевики киевского режима.