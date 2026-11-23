40 пассажиров пожаловались на симптомы норовируса во время полета из Доминиканы Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Во время полета в Европу 40 пассажиров двух самолетов авиакомпании Condor пожаловались на симптомы норовируса. Об этом сообщило издание Bild.

В публикации уточнили, что инцидент произошел на рейсах из Ла-Романы в Доминикане в немецкий Франкфурт. В аэропорту Германии после прибытия двух лайнеров было объявлено ЧП, связанное с большим количеством пострадавших.

По данным издания, медики оказали помощь заболевшим, двух человек госпитализировали.

Как писал сайт KP.RU, ранее вспышка неустановленного желудочно-кишечного заболевания произошла на борту круизного лайнера Caribbean Princess во время 12-дневного рейса по Карибскому морю, Колумбии и Панамскому каналу. У заболевших наблюдалась рвота и диарея. Симптомы проявились у 134 из 2939 пассажиров и у 14 членов экипажа корабля. При этом не все они болели одновременно.