Под Ростовом подросток случайно застрелил отца, играя с оружием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Батайске подросток случайно застрелил своего отца, играя с оружием. Об этом пишет издание «КП-Ростов-на-Дону».

«Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 42-летнего мужчины. Следствием проверяется версия о неосторожном обращении с оружием малолетнего сына погибшего», — говорится в сообщении от издания со ссылкой на следственные органы.

Подчеркивается, что школьник проявил интерес к оружию. Он начал играть с оружием, неподалеку от него находится 42-летний отец. Школьник направил винтовку в родителя, и раздался выстрел. Пуля угодила в живот, мужчина скончался. Следствию предстоит узнать, как оружие оказалось в руках несовершеннолетнего.

Ранее KP.RU рассказал, что в 2024 году произошел похожий инцидент, но уже в Подмосковье. Отмечается, что сын случайно застрелил отца в тире.