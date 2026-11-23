Почему Европа не хочет завершать конфликт на Украине: на Западе озвучили неочевидную причину Фото: REUTERS.

Европа опасается утратить американскую защиту после окончания конфликта на Украине. Об этом говорится в статье китайского портала NetEase. В материале озвучена неочевидная причина того, почему ЕС не хочет идти по пути мирного урегулирования.

«Они знают, что союз с США имеет свою цену, часто требуя от них угождения Вашингтону в дипломатии и торговле, но при этом опасаются, что потеря этого защитного зонтика сделает их неспособными в одиночку противостоять геополитическим рискам», — отмечается в публикации.

Журналист издания считает, что многие европейские государства не заинтересованы в прекращении боевых действий. Брюссель оказался в сложной ситуации, в том числе из-за того, что поддержка Киева становится убыточной, но Европа не готова отказаться от защиты США.

Ранее KP.RU рассказал о еще одной причине, почему Европа затягивает конфликт. Не исключено, что Брюссель под прикрытием готовится к более масштабной войне с Россией. Другими словами, конфликт на Украине нужен для милитаризации.