Риэлтор Волкова: фото мебели при аренде жилья защитят от споров с собственником Фото: Евгения ГУСЕВА.

Вице-президент Национальной палаты недвижимости Ольга Волкова дала совет, который поможет мирно завершить аренду недвижимости и не оказаться в долгах.

Позаботиться об этом нужно на этапе заезда в арендуемую квартиру. Необходимо сфотографировать мебель и бытовую технику, проверить чтобы все работало и зафиксировать это в акте.

Подобные действия помогут в дальнейшем избежать необоснованных претензий со стороны собственника.

Но только описи имущества в акте приема-передачи мало, чтобы защитить интересы нанимателя. В суде подобный список с перечислениями не отразит картину в полной мере. А вот фотографии позволяют не только идентифицировать предмет, но и определить его ценность и состояние.

Потому, в случае если при расторжении договора собственник отказывается вернуть залог, ссылаясь на испорченную мебель или технику, пригодятся эти доказательства.

- Только фотографии и видео, сделанные в день подписания договора аренды, могут доказать вашу правоту, — сказала Волкова в беседе с NEWS.ru.

Но важно, чтобы на фото была отражена время и дата. По факту фиксация мебели занимает не больше 10 минут, но сразу вносит в отношения сторон больше ответственности.