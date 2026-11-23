Терапевт Тихомирова: начинать закаливание нужно с воздушных ванн и ходьбы босиком Фото: Светлана Макеева.

Чем ближе зима, тем больше людей вспоминают о пользе закаливания. Но оно нередко приводит к прямо противоположному результату и может обернуться как обычной простудой, так и более серьезными проблемами.

Старший преподаватель кафедры сестринского дела медицинского факультета Университета «Синергия» Виктория Тихомирова отметила, что самая большая ошибка - попытка геройствовать.

- Закаливание — это стресс. При контакте с холодом сосуды кожи рефлекторно сужаются, чтобы сохранить тепло во внутренних органах, а затем, при адаптации, происходит их расширение, - говорит врач в беседе с RuNews24.ru.

В итоге у незакаленного человека при сильном или длительном воздействии холода сосуды долго остаются суженными. В тканях нарушается кровоток, а местный иммунитет падает.

Это открытое окно для вирусов и бактерий, поэтому человек, который сразу решил начать с моржевания или без подготовки встать под ледяной душ, заболеет.

Только щадящие методы дадут результат.

Самый безопасный старт - воздушные ванны. Перед сном желательно проветрить комнату до 18–20 градусов, можно спать с открытой форточкой, а после пробуждения 10-15 минут ходить босиком.

Контрастный душ тоже поможет адаптировать сосуды, переключать воду нужно через каждый 20-30 секунд. А после душа растереться полотенцем до легкого покраснения кожи и ощущения тепла.

После того, как организм привык, можно переходить к обливаниям. Начинать надо с ног – сначала стопы, затем голени, это самый безопасный способ для сердца. После ног - ягодицы, спину, грудь и голову.

Оптимальная температура воды 30–32 градуса, каждые 3-5 дней ее можно снижать на 1 градус. Температура в 20–18 градусов отлично тренирует сосуды.

А вот ледяная вода — это удел опытных людей с идеальной сердечно-сосудистой системой. Обливать голову такой водой вовсе не рекомендуется. Это может вызвать спазм сосудов головного мозга.