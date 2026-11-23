Фото: Олег УКЛАДОВ.
Заседание по выбору меры пресечения для главы Мурманской области Андрея Чибиса с высокой долей вероятности состоится в Мещанском районном суде Москвы. Оно пройдет во вторник, 24 ноября. Об этом рассказал ТАСС информированный источник.
По предварительным данным, следственные органы будут ходатайствовать перед судом о заключении высокопоставленного чиновника под стражу.
«Следователь уже завтра может выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Чибису. Сейчас он задержан как подозреваемый до избрания меры пресечения», - заявил источник агентства.
Он добавил, что вероятной мерой наказания станет арест.
Напомним, губернатору вменяют мошенничество, растрату бюджетных средств на дорожное строительство и незаконный вывод денег за границу. Политик был задержан 23 ноября.