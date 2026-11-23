Ливия подаст иск против Украины в Международный суд ООН Фото: REUTERS.

Ливия подаст иск против Украины в Международный суд ООН из-за ударов по Бенгази. Об этом сообщило посольство арабской страны в Нидерландах.

Ливийская миссия в Гааге начала готовить юридическое заключение для подачи иска против Украины в Международный суд ООН за нарушение суверенитета и безопасности Ливии, отмечается в сообщении дипмиссии.

Посольство подчеркнуло, что иск связан с нарушением Киевом суверенитета и безопасности Ливии. Удар ВСУ нанес значительный материальный ущерб порту Бенгази, компенсацию за который Ливия требует от Украины.

Член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни обвинил Киев в ударах по порту и назвал их недопустимыми. Ливийский МИД потребовал от Украины объяснений по этому поводу.