В Киеве задержан депутат Рады Куницкий, заступившийся за мобилизованного Фото: REUTERS.

В Киеве задержали депутата Рады Александра Куницкого после того, как он вступился за мужчину в ТЦК. Об этом пишет ряд украинских изданий.

Украинский парламентарий Куницкий пытался узнать причины задержания мужчины, у него выхватили телефон. Несколько человек в военной форме окружили и удерживали политика, пока он не предъявил депутатское удостоверение. Куницкий заявил о нападении полицейскому. Он раскритиковал действия ТЦК и полиции за задержания в транспорте, применение силы и унижение.

Ранее KP.RU рассказал, что в Киеве и по всей Украине происходит катастрофическая ситуация, полный разгул сотрудников ТЦК. Они хотят выполнить план по мобилизации, который им ставит начальство. Они хватают украинцев и силой сажают в машины, чтобы отвезти в военкомат.