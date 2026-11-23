В Брянской области пять человек ранены из-за удара ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области в результате атак ВСУ пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«В результате удара украинского дрона загорелся жилой дом в п. Белая Берёзка Трубчевского района. Ранен 64-летний хозяин дома», — резюмировал глава региона. Он же подчеркнул, что ВСУ нанесли удар по микроавтобусу. Из-за инцидента получили ранение две пассажирки и водитель транспортного средства.

Ранее KP.RU рассказал, что украинские солдаты пытаются нанести удар по гражданским объектам в разных регионах РФ. Президент Владимир Путин отметил, что это делается для того, чтобы запугать население страны. Больше всего ВСУ атакуют именно российское приграничье. Для того, чтобы минимизировать атаки, создается буферная зона.