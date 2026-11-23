В основном в штурмовые бригады ВСУ продавали молодых украинцев Фото: REUTERS.

Боевики спецподразделения военной разведки «Стугна» ВС Украины наладили преступную схему по продаже новобранцев в штурмовые отряды. Людей продавали всего за 110 долларов (около 9 тысяч рублей). Об этом рассказали ТАСС представитель силовых структур России.

По его словам, летом 2026 года желающих попасть в элитный отряд зазывали через куратора Игоря Белова. Однако на деле молодых людей от 18 до 25 лет через военкоматы отправляли на передовую. В нелегальном бизнесе участвовали командиры, бывшие военкомы и местные чиновники.

«Оказалось, что Евгений Алексеевич Бабарикин - настоящее имя Белова - рядовое мероприятие по вербовке новобранцев в украинскую армию превратил в торговлю людьми. Каждый потенциальный военный разведчик продавался через ТЦК в пехотные и штурмовые подразделения», - поделился деталями источник.

Ранее на востоке Харьковской области ВС РФ сорвали попытки сил Украины прорвать окружение. Переброшенная к Великому Бурлуку 50-я механизированная бригада противника не смогла начать бои из-за больших потерь на подступе к поселку.