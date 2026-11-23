Налоговый контроль в РФ не затронет поступления от бизнеса и семейные переводы Фото: Иван МАКЕЕВ.

В РФ в рамках законопроекта об обмене данными между Центробанком и ФНС вводят механизм налогового контроля. Он не затронет семейные переводы и поступления, связанные с предпринимательской деятельностью. Автоматизированный обмен сведениями будет осуществляться в отношении финансовых операций, совершенных с 1 января. Так объяснили в Минфине, цитирует ТАСС.

Поясняется, что проверки затронут операции с признаками систематического получения незадекларированных доходов. В рисковую зону попадут лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации или умышленно уклоняются от уплаты налога, подчеркнули в ведомстве.

"Переводы на личные счета от близких родственников, в том числе частые, а также переводы, возникающие из жизненных ситуаций и не связанные с предпринимательской деятельностью, не попадут под налоговый контроль", - указано в материале.

Как уточняет KP.RU, в стране также готовят усиление налогового контроля за владельцами объектов недвижимости, характеристики которых расходятся с реальными данными. Роскадастр займется выявлением неучтенных построек и уточнением границ.