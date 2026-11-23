Зеленский вспомнил, как жил в бункере в начале СВО Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский прятался в бункере в 2022-2023 годах. Он жил под землей и усыпал только с музыкой. Так Зеленский сказал в интервью журналисту Бенджамину Хаву.

Киевский глава сообщил, что регулярно слышал звуки работы метро. Он пытался справиться со стрессом самыми разными способами. По словам бывшего комика, ему приходилось включать себе классическую музыку.

Как выяснила "Комсомолка", в начале СВО в бункер стекались все украинские чиновники. Их продуктивность была на нуле. Известно, что Зеленский пил вино и играл в пинг-понг. В подземное жилище от страха за свою жизнь спускались министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, экс-глава Офиса президента Андрей Ермак и другие чиновники. Оказалось, что власти имели в бункере даже собственный спортзал.