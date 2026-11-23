Мадьяр выступил против выпрашивания средств на Украину путем шантажа Фото: REUTERS.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр раскритиковал новый проект бюджета ЕС на семилетку. Он выступил против шантажа в отношении Будапешта для выделения средств на Украину. Венгрия не хочет, чтобы ее принуждали финансировать Киев. Так Петер Мадьяр заявил на пресс-подходе после встречи премьеров стран Вышеградской четверки.

Министр отметил, что Будапешт не согласен с увязыванием поддержки Украины с семилетним бюджетом ЕС. Он уточнил, что венгры и так оказывают Киеву помощь.

"Мы не согласны с тем, чтобы в рамках и без того крайне напряженного бюджета ЕС нас в обязательном порядке принуждали к такому финансированию, угрожали нам этим или выдвигали его в качестве условия", - проинформировал Петер Мадьяр.

Он также сообщил, что венгерское руководство отказывается поставлять Украине вооружение. Страна не допускает в том числе транзита оружия через свою территорию в Киев.