Своим опытом с российскими коллегами поделились ортодонты из Германии, Испании, Италии, Турции и Тайваня. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

В Москве 20–21 ноября прошел VI Международный ортодонтический конгресс Orthonext, объединивший более 400 участников из России и зарубежных стран. Своим опытом с российскими коллегами поделились эксперты из Германии, Испании, Италии, Турции и Тайваня. Организатором мероприятия выступила компания EUROKAPPA – один из ведущих отечественных производителей элайнеров.

Основной темой конгресса стали новейшие подходы к лечению сложных клинических случаев. Немецкий ортодонт Удо Винцхаймер рассказал об успешном внедрении в повседневную клиническую практику современных материалов и цифрового 3D-планирования, помогающих расширить возможности медиков.

«Российская ортодонтия сегодня находится на передовом уровне. Российские специалисты не просто следят за мировыми тенденциями, а активно внедряют новые подходы в свою практику», - подчеркнул Удо Винцхаймер.

Эксперт по цифровой ортодонтии из Испании Рауль Мора посвятил свой доклад микро- и макростейджингу — планированию последовательности перемещений зубов. Он подробно разобрал, как врач может разделить сложный процесс лечения на последовательные этапы с предсказуемыми результатами.

Специалист из Италии Паоло Манцо, турецкий ортодонт Рамадан Кошкун и эксперт из Тайваня Крис Чанг обсудили разные клинические подходы к ортодонтическому лечению.

Компания EUROKAPPA ежегодно внедряет около 20 технических инноваций, помогающих врачам повысить эффективность лечения. На конгрессе российские специалисты представили несколько новых разработок, в том числе собственный многослойный термоактивный материал для производства элайнеров MultiSmart. Он способен адаптироваться к температуре полости рта, сохраняя стабильное давление на зубы в течение двух недель.

Еще одна разработка - универсальный элемент для элайнеров, который позволяет контролировать разобщение прикуса и стабилизировать положение нижней челюсти. Кроме того, EUROKAPPA создала отечественную платформу цифрового ортодонтического планирования, объединяющую все этапы лечения в единой программной системе. Цифровые сервисы обеспечивают клиническую поддержку врачей при работе с каждым конкретным случаем.

Российские ортодонты также активно используют технологии искусственного интеллекта для прогнозирования результатов лечения. С помощью нейросети врачи создают видео предполагаемой улыбки пациента на основе одной фотографии.

«Мы стремимся вывести российскую ортодонтию на новый технологический уровень. Мы хотим, чтобы российские специалисты имели доступ к передовым технологиям и активно участвовали в развитии мировой ортодонтии», - отметила директор по цифровой диагностике и клинической поддержке EUROKAPPA Эмелин Шевчук.

Компания также финансирует бесплатное обучение медиков и развивает программы наставничества. Сейчас с ней сотрудничают более 5 тысяч врачей в 200 городах. Ортодонты могут пройти обучение по бесплатной университетской программе, охватывающей 15 вузов и более 500 ординаторов. В программе наставничества работают около 30 экспертов, а обучение в ней прошли свыше 500 врачей.