Трамп отложил подрыв токсичных веществ в Айове и обвинил Обаму в их неправильном хранении. Фото: REUTERS.

В США отложили подрыв токсичных веществ, складированных в штате Айова, который был запланирован на 25 ноября. Соответствующее решение принял президент Дональд Трамп. Речь идёт о нескольких тоннах азида свинца, которые хранятся на оружейном заводе в городе Миддлтаун.

«Погодные условия сейчас оптимальны для проведения запланированной операции. Я считаю, что правильно было бы устранить эту давнюю проблему. Вместе с тем я приказал военным не приступать к операции до тех пор, пока апелляционный суд восьмого округа не разрешит ее проведение», - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. Также он указал, что намерен дождаться вступления в должность нового губернатора штата.

При этом Трамп возложил ответственность на ненадлежащее хранение токсина на администрацию 44-го президента США Барака Обамы.

Дональд Трамп регулярно указывает на якобы ошибки своих предшественников на посту президента США. Ранее он потребовал арестовать Обаму, обвинив того в попытке госпереворота.

Также Трамп заявил, что Джо Байден лично виновен в начале украинского конфликта.