Побратимство как способ развития обсудили на Международном муниципальном форуме Фото: Антон ПИКУС.

В России в рамках Международного муниципального форума провели сессию "Побратимство как механизм развития территорий". Эксперты разобрали, как в настоящее время выглядят побратимские отношения. Форум организован Фондом Росконгресс и ВАРМСУ при поддержке правительства РФ, сказано в документах по итогам мероприятий.

Модератор сессии Юлия Зубова указала на необходимость достижения ощутимых результатов для жителей регионов через межмуниципальное сотрудничество. На форуме на примерах Красноярска и Нижнего Новгорода показали, как международные связи встраиваются в стратегию развития городов. Например, у Красноярска насчитывается около 20 побратимских соглашений. Нижний Новгород сотрудничает с 32 городами партнерами.

Эксперты предложили опираться на университеты, бизнес-сообщества и общественные организации для успешной реализации механизма побратимства. Такой формат становится реальным ресурсом развития территорий, когда переходит от формальных соглашений к конкретным инициативам, отмечается в документе.

Данная концепция позволяет поддерживать международные отношения. Известно, что власти ряда немецких городов сохраняют неформальные контакты с побратимами в России. Приемы и программы обмена уже не проводятся, однако сотрудничество все же существует, пишет KP.RU.