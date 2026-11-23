Чемезов сообщил, что военные ведомства в России работают на полную мощность Фото: Александр КОЦ.

В России не наблюдают дефицита каких-либо видов вооружений. Военные ведомства работают на полную мощность. Об этом оповестил глава Ростеха Сергей Чемезов в беседе с ТАСС.

По его данным, предприятия госкорпорации функционируют с полной отдачей. На Ростех приходится 80% оружия, отправляемого в зону СВО, обозначил глава корпорации.

"Наше предприятие работает с полной отдачей, в 3-4 смены, практически круглосуточно, 24 на 7", - сообщил Сергей Чемезов.

Как отмечает The Wall Street Journal, российские компании лидируют по производству современных массовых бюджетных вооружений. Они обгоняют по этому фактору Штаты и Украину. В материале уточняется, что новое оружие российского производства оснащено передовой электроникой.