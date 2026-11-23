Суд Челябинска обратил в доход государства имущество экс-чиновника Тихоненко Фото: Ольга ЮШКОВА.

Бывший глава фонда челябинского капремонта Виктор Тихоненко в течение 11 лет незаконно совмещал свои функции с предпринимательской деятельностью в сфере оказания услуг по разработке проектной документации на проведение ремонта многоквартирных домов и осуществления строительного контроля. В связи с выявленными нарушениями имущество экс-чиновника было обращено в доход государства. Так сказано в сообщении прокуратуры Челябинской области в "Макс".

Суд удовлетворил иск на сумму более 360 миллионов рублей. Известно, что бывший чиновник незаконно участвовал в работе трех коммерческих организаций, которыми руководили его доверенные лица. Они получили доход более 156 миллионов рублей.

За счет полученных доходов Виктор Тихоненко и руководители коммерческих структур купили 26 объектов недвижимости в ряде областей. Они также приобрели 38 транспортных средств.

Кроме того, бывший начальник отдела контроля договорных обязательств департамента управления имуществом Самары лишился 2,4 млн рублей. Суд обратил эти средства в доход государства. Оказалось, что доход чиновника и его близких за три года оказался меньше потраченных денежных средств.