Миллиардер Потанин оценил требование бывшей жены передать ей £600 миллионов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Бывшая супруга российского бизнесмена Владимира Потанина решила запросить у него 600 миллионов фунтов стерлингов. Наталья Потанина требует такую сумму на "разумные потребности". Миллиардер счел запрос несоразмерным уровню жизни, который пара имела во время брака, отмечает газета The Financial Times.

Владимир Потанин сообщил в суде Лондона, что запрошенная экс-супругой сумма "значительно превышает" даже его нынешние расходы. Он назвал ее слишком большой.

Бизнесмен подчеркнул, что названная сумма не соответствует определению "разумные потребности". Термином обозначаются минимальные нужды.

Владимир Потанин ранее оценил работу правительства РФ и Центробанка. Он поставил деятельности чиновников и экономистов "пятерку". Чтобы обеспечить сбалансированность бюджета, властям приходится прилагать титанические усилия, уведомил бизнесмен.

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