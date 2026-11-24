Фото: пресс- служба Правительства Смоленской области

В Ершичском, Духовщинском, Монастырщинском, Руднянском муниципальных округах Смоленской области обновлены и отремонтированы памятники и обелиски погибшим воинам и мирным жителям, а также приведены в порядок могилы участников Великой Отечественной войны.

В 2027 году в Смоленской области будут привлечены федеральные средства на ремонт воинских захоронений в рамках государственной программы «Развитие культуры». Благоустройство воинских захоронений продолжится в 18 муниципальных округах региона.

"Благоустройство мемориальных объектов – наш нравственный долг. Мы должны сохранять и беречь памятные места, которые напоминают нам о цене Великой Победы", - подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.