В США на скотобойне покупателям предлолжили самим убивать животных. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В США арестовали шесть человек, их обвиняют в жестоком обращении с животными. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры штата Флорида.

Речь идёт о жутком мероприятии, которое устроила местная скотобойня. Купившим животное покупателям предлагалось самим его зарезать. Убийство животных происходило негуманно, а в одном из случаев сотрудник скотобойни вручил нож 12-летнему ребёнку и зарезал овцу, держа руку несовершеннолетнего.

Генпрокурор штата Джеймс Утмайер назвал произошедшее «одним из самых жестоких случаев обращения с животными». Сообщается, что среди задержанных есть нелегальные мигранты, а злоумышленникам грозит от 10 до 105 лет лишения свободы.

Ранее в Свердловской области на мать двоих детей завели уголовное дело за жестокое обращение с собакой. Она несколько месяцев держала американского булли по кличке Мэгги взаперти и практически не кормила, чтобы отомстить бывшему мужу.

Также сообщалось, что в Белоруссии мужчина выбросил в мусорный контейнер собаку своей матери, а когда пожилая женщина принесла собаку обратно, убил животное.