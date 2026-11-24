Фото: Правительство Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл встречу с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главной темой переговоров стало расширение торгово-экономического партнёрства, запуск новых промышленных проектов и согласование плана совместной работы на ближайшие три года.

Официальный визит омской делегации в Республику Беларусь продолжается. В ходе встречи с главой дружественного России государства обсуждались конкретные направления взаимодействия омских предприятий с белорусскими партнёрами.

Омская область последовательно наращивает связи с республикой. По словам Виталия Хоценко, Беларусь для региона — не просто значимый внешнеторговый партнёр, а близкая дружественная страна, объединённая с Омской областью доверием и тесными двусторонними контактами.

По итогам прошлого года товарооборот региона с Беларусью превысил 100 млн долларов. Чтобы продолжить совместную работу, стороны подготовили новый план мероприятий на 2027–2029 годы — он придёт на смену действующей до конца текущего года программе сотрудничества.

Среди уже достигнутых практических результатов — развитие в Омской области мультибрендовых центров белорусских товаров и углубление промышленной кооперации. Группа компаний «Титан» работает с предприятиями концерна «Белнефтехим», а в свободной экономической зоне «Могилев» реализован масштабный инвестпроект по выпуску технического углерода. Омские предприятия заинтересованы в дальнейшем укреплении производственных связей с белорусскими партнёрами.

Сотрудничество охватывает и агропромышленный комплекс, включая автоматизацию процессов в животноводстве. Помимо промышленности и сельского хозяйства, стороны развивают взаимодействие в образовании, науке, культуре и спорте, а также планируют расширять контакты в креативных индустриях.

Дополнительные возможности для развития деловых связей откроет открытие в Омске отделения Посольства Республики Беларусь — помещение для него уже подобрано в историческом центре города.

Виталий Хоценко поблагодарил Президента Александра Лукашенко за внимание к Омской области и личный вклад в развитие межрегионального сотрудничества.