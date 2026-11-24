Инкассаторы потеряли золото почти на 600 млн рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Арбитражный суд Магаданской области рассмотрит иск золотодобывающей компании к Управлению Спецсвязи. Предметом иска является утерянное при транспортировке золото, информирует пресс-служба суда.

«В сентябре 2026 года представителями Спецсвязи от АО "ГДК "Берелех" был принят груз с вложением драгоценных и редкоземельных металлов. Ценный груз принят для транспортировки в другие регионы страны. В последующем Управление Спецсвязи уведомило отправителя об утрате части груза», - сказано в релизе, опубликованном в канале суда на платформе «Макс».

Сообщается, что стоимость утерянных инкассаторами драгметаллов составила более 591 миллионов рублей.

Суд начнёт рассматривать иск в декабре.

Накануне более 1 млн рублей взыскали с компании за загрязнение Таманского залива Азовского моря.

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