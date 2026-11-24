В Кулунде Алтайского края взорвался газ в пятиэтажке, под завалом один человек. Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В селе Кулунда Алтайского края в пятиэтажном жилом доме взорвался газ. На месте уже работают специалисты оперативных служб, пострадавшие получают необходимую помощь. По предварительным данным, погиб один человек. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает «Комсомольская правда - Барнаул».

По данным ведомства, ЧП случилось около 9 утра по местному времени на улице Промышленная, 22. Взрыв произошел на верхних этажах в четвертом или пятом подъезде. После этого начался пожар и обрушение.

«Пока информация об одном погибшем», — добавили представители СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь. Восемь жильцов самостоятельно покинули дом, пятерых - эвакуировали. Под завалами может находиться еще один человек.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, на месте происшествия развернуты два пункта временного размещения.

В понедельник, 23 ноября, в жилом доме в Москве взорвался газовый баллон. Громкий хлопок был слышен днем в понедельник недалеко от станции «Бульвар Рокоссовского», а именно в пятиэтажке на Открытом шоссе.