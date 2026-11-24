Россиянам рассказали, когда дети могут подать в суд на родителей из-за выложенных в сеть кадров. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Несовершеннолетние могут обратиться в органы опеки или напрямую в суд, если родители публикуют в сети унижающие их кадры. Речь идёт, в частности, о случаях, когда взрослые выкладывают в блогах фото или видео с плачущим ребёнком, сцены наказания, интимные кадры или подробности лечения ребёнка.

«По статье 65 СК РФ родительские права нельзя осуществлять во вред интересам ребенка. Поэтому унизительное видео не становится допустимым только потому, что его опубликовала мама или папа», - напомнила юрист новосибирской компании «Альтернатива» Екатерина Сорокина.

Эксперт рассказала ТАСС, что с 10 лет родители обязаны учитывать мнение ребёнка о публикациях его изображения, а с 14 лет он имеет право подать на родителей в суд, если его права были нарушены.

При этом публикация обычной семейной фотографии не является поводом для привлечения к ответственности, если она не раскрывает незаконно личную или семейную тайну.

Ранее во Франции девятилетний мальчик Чарли подал в суд на государство после того, как его поместили на несколько месяцев в приёмную семью. Также ребёнок обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону для привлечения внимания к проблеме. Ребёнок утверждал, что в приёмной семье подвергся насилию.