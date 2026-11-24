АО «Берелех» требует взыскать со Спецсвязи 591 млн рублей за пропавшее золото. Фото: Petrov Sergey/Global Look Press

АО «Горно-добывающая компания «Берелех» через в Арбитражный суд Магаданской области пытается взыскать с Управления специальной связи по Магаданской области более 591 млн рублей из-за утраты части груза с драгоценными металлами. Об этом сообщила пресс-служба инстанции в Max.

Отмечается, что в сентябре 2026 года представители Спецсвязи приняли от АО «ГДК «Берелех» груз с драгоценными и редкоземельными металлами для перевозки в другие регионы России. Позже представители управления «Спецсвязи» сообщили, что часть груза была утрачена.

По оценкам АО «Берелех», стоимость утраченного груза составляет более 591 млн рублей. Эту сумму в досудебном порядке золотодобывающая компания пыталась взыскать со Спецсвязи, но безуспешно. После этого компания обратилась в суд.

Теперь в Арбитраже «Берелех» также хочет взыскать провозную плату в размере более 215 тысяч рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 8,8 млн рублей. Предварительное слушание назначено на 16 декабря.

Ранее сообщалось, что житель Симферополя хотел взыскать с соседки 26 млрд рублей. Камнем преткновения стали металлические конструкции - гараж, сарай и ограждения.