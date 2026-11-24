FA: Украине и ее союзникам придется пойти ва-банк для выхода тупика Фото: REUTERS.

Украине и ее западным союзникам придется пойти на серьезные уступки ради завершения конфликта с Россией. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

Как отмечает издание, на сегодняшний день переговоры остаются единственным реальным путем для Киева, однако диалог не сдвинется с мертвой точки, если будет строиться исключительно против Москвы. Чтобы преодолеть нынешний тупик, авторы публикации призывают украинские власти и их сторонников пойти ва-банк и отказаться от ряда прежних принципиальных требований.

«Чтобы преодолеть нынешний тупик, Украине и ее сторонникам придется идти ва-банк. Это означает отказ от надежды на вступление в НАТО — или на устойчивое военное присутствие НАТО на Украине — и уступку территории России», — говорится в материале.

Обозреватель журнала также предупреждает, что отказ Киева от подобных условий неизбежно приведет к давлению со стороны Вашингтона. В качестве рычага воздействия США могут прекратить поставки критически важных боеприпасов и услуг, включая системы противовоздушной обороны Patriot, а также доступ к спутниковой связи Starlink и Starshield.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости достижения мирных договоренностей по Украине, которые позволят предотвратить новые жертвы и завершить конфликт на приемлемых для Москвы условиях. Он отмечал, что в случае согласия Киева на базовые требования России приоритетом должно стать прекращение боевых действий.