Найденная на пляже в Турции фугу может вызвать смертельное отравление питомцев Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Россиянам, отдыхающим с домашними животными на побережьях Турции и стран Азии, необходимо внимательно следить за питомцами на пляжах из-за риска смертельного отравления рыбой фугу. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила турецкий ученый-ихтиолог, доцент Университета Чукурова Адана Айас.

Поводом для предупреждения стал недавний случай на набережной в районе Тедже турецкого Мерсина, где турист из России отобрал ядовитую рыбу у кота, которому ее, по словам очевидцев, бросили местные рыбаки.

Айас подчеркнула, что опасность представляет даже выброшенная на берег фугу, поскольку в тканях, коже и внутренних органах многих видов иглобрюхих содержится тетродотоксин — мощный яд, блокирующий передачу нервных импульсов.

«Если собака разгрызла или проглотила фугу, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику. Ждать симптомов нельзя: отравление может привести к параличу дыхательных мышц», — отметила эксперт.

Среди признаков интоксикации названы рвота, слабость, дрожь и шаткая походка, которые обычно проявляются в течение нескольких часов, а в тяжелых случаях наступает паралич и остановка дыхания. Ихтиолог добавила, что ядовитые иглобрюхие проникают в Средиземное море через Суэцкий канал и продолжают распространяться у турецкого побережья.

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