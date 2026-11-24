Депутат Ивачев призвал переводить сотрудников на удаленку во время снегопадов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российским работодателям следует по возможности переводить персонал на дистанционный формат работы и лояльнее относиться к опозданиям в периоды сильных снегопадов. С таким предложением выступил депутат Государственной думы от фракции КПРФ Александр Ивачев, передает РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание на прогнозы синоптиков, которые обещают в Москве обильный снегопад с порывистым ветром и падением атмосферного давления, а также отметил, что в ряде других регионов страны суровая погода сохраняется уже не первую неделю.

Ивачев обратил внимание на то, что в таких погодных условиях на дорогах учащаются аварии и возникают серьезные заторы, а в общественном транспорте образуется давка, из-за чего путь до работы становится особенно тяжелым для тех, кто тратит на дорогу много времени.

«Думаю, работодателям стоит по возможности самим переводить сотрудников на удаленку, чтобы хотя бы частично разгрузить общественный транспорт и дороги, а там, где дистанционный формат невозможен, не наказывать людей за опоздания», — сказал он.

По его словам, подобные меры станут проявлением заботы о коллективе и будут представлять собой «не послабление дисциплины, а разумную адаптацию к объективным обстоятельствам».

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, весь мир ждут погодные аномалии из-за рекордного Эль-Ниньо. При этом, как отмечают специалисты, России в таких условиях стоит ждать мягкую бесснежную зиму в 2026-2027 годах