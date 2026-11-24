FT: Европейские поставщики удобрений закрывают заводы из-за роста цен на газ Фото: REUTERS.

Европейские производители удобрений вынуждены закрывать заводы на фоне резкого роста цен на природный газ и электроэнергию. Из-за удорожания энергоносителей выпуск аммиака в регионе приостановлен примерно на треть, что усиливает зависимость Европы от зарубежного импорта, сообщает газета Financial Times.

По данным агентства Argus, из эксплуатации уже выведено не менее 5 млн тонн мощностей в год (28% от общего объема), однако реальная доля простоев оценивается ближе к 35%. На этом фоне в сентябре импорт аммиака достиг четырехлетнего максимума. Крупнейший европейский производитель Yara сократил выпуск на своих предприятиях на 27%.

Глава компании AGF Nitrogen Петр Цингр подтвердил остановку ряда припортовых заводов и переход на более дешевые закупки за рубежом. «Сегодня мы импортируем аммиак по цене на 300 евро за тонну ниже себестоимости производства», — отметил он, предупредив, что при длительном давлении цен многие производители «либо обанкротятся, либо перенесут свое производство из Европы в другие регионы».

Напомним, европейские хранилища подошли к зиме с не самыми внушительными запасами. Совокупный уровень запасов газа в подземных хранилищах Евросоюза опустился ниже 70%.