Фото: Юлия Сидарюк/yanao.ru/press-tsentr

В Муравленко пять семей участников специальной военной операции получили ключи от новых квартир. Все новоселы переезжают из аварийного жилья в 23-квартирный дом с чистовой отделкой.

«Расселение аварийного жилья — один из ключевых приоритетов работы губернатора Дмитрия Артюхова и команд на местах», — отметила глава города Елена Молдован, подчеркнув, что всесторонняя поддержка участников СВО и их близких — наш долг и дань уважения их подвигу.

Среди новосёлов — Виталий Боровский, мобилизованный в 2022 году, служивший в батальоне «Кедр», штурмовой бригаде «Черные гусары» и комиссованный по ранению в декабре 2024-го. Сейчас он участвует в патриотических встречах с детьми, состоит в «Боевом братстве», помогает в сборе и отправке гуманитарной помощи. Для укрепления здоровья занимается адаптивной физкультурой. Переезда ждёт и его бабушка Антонина Кошманова — почти 40 лет живущая в Муравленко.

Семья Седневых живёт в городе более 20 лет. Глава семьи работает в нефтяной отрасли, супруга — в городской больнице. Их старший сын Никита погиб в ходе СВО, награждён орденом Мужества и медалью Суворова. 15 лет Седневы провели в обветшавшем деревянном доме, и новая квартира площадью 77 квадратных метров стала для них значимым событием.

На Ямале действует широкий набор мер поддержки участников СВО и их родных. Защитники могут получить 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий — покупку жилья или погашение ипотеки. С 2024 года этой мерой воспользовались 1225 ямальцев. Ветераны, награждённые орденами за участие в СВО, могут получить вдвое больше — миллион рублей взамен земельного участка. Этим правом воспользовались 63 человека. Участники СВО и их семьи также имеют приоритетное право на соцвыплаты как многодетные и молодые семьи, на жилищный капитал и переселение из аварийного жилья. Таким первоочередным правом воспользовались 784 семьи.

Расселение аварийного жилья в округе осуществляется высокими темпами. Так в Муравленко с начала года расселили 155 семей, из низ 93 переехали в новостройки. Сейчас в городе строится два десятка многоквартирных домов — это 565 квартир.

В целом в прошлом году на Ямале в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершено расселение миллиона квадратных метров аварийного жилья. В 2026–2030 годах планируется ликвидировать ещё 756 тысяч квадратных метров.