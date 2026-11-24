Посадившему самолет в поле пилоту Белову грозит шесть лет колонии Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ.

Бывшему пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Белову, посадившему пассажирский лайнер в пшеничное поле под Новосибирском в сентябре 2023 года, грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сам экс-командир воздушного судна сообщил в беседе с агентством ТАСС.

Изначально Белову было предъявлено обвинение в нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Однако в связи с истечением срока давности по этой статье следствие переквалифицировало дело на более тяжкую норму — ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей). Основанием для такого решения стало присутствие на борту 16 несовершеннолетних пассажиров, в том числе двух младенцев.

Ранее Белов рассказывал, что следствие увеличило материальные претензии к нему со 118 миллионов до более 171 миллиона рублей

Напомним, 12 сентября 2023 года из-за отказа гидросистемы, сильного ветра и нехватки топлива Airbus A320 не долетел до аэропорта Новосибирска и совершил аварийную посадку в Убинском районе. Из 167 пассажиров за медицинской помощью тогда обратились пятеро.