Один человек погиб и 14 пострадали при взрыве газа в доме на Алтае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Взрыв газа в многоквартирном доме в селе Кулунда Алтайского края привёл к гибели одного человека. Ещё 14 жителей пострадали, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, один человек может оставаться под завалами.

Дом, где произошло ЧП, рассчитан на 127 жителей. Для них развернули два пункта временного размещения. Пока специалисты не обследуют здание после взрыва, заходить внутрь нельзя.

Спасатели и экстренные службы работают на месте. Картина повреждений пока уточняется, но уже ясно, что без крова остались более ста человек.

Похожий случай произошёл 21 ноября во Владикавказе. Там днём рванул газ на шестом этаже многоэтажки. Погибли два человека, а из 54 квартир пострадали 40. Взрывной волной выбило окна не только в эпицентре, но и на соседних этажах.