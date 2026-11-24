Фото: Андрей ТКАЧЕВ/ АНО «Ямал-Медиа»/yanao.ru/press-tsentr

На Ямале окружную компенсацию за подключение к газу получили уже более 500 жителей. Лидером по числу воспользовавшихся региональной выплатой стал Салехард, следом идут Новый Уренгой и Пуровский район.

Право на компенсацию в округе имеют 17 льготных категорий граждан — среди них ветераны Ямала, труда, Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные семьи и семьи, воспитывающие ребёнка с инвалидностью.

Только в 2026 году мерой поддержки воспользовались 113 ямальцев, а с 2022 года — уже 524 человека. Чаще всего заявителями становятся многодетные семьи, ветераны Ямала и труда. Им доступна поддержка в размере 250 тысяч рублей.

Так, например, в этом году льготой воспользовалась семья Перевозник из Нового Уренгоя, которая стала многодетной в августе 2025-го. Свой дом они построили в 2022 году и отапливали электричеством, в том числе дополнительными электроприборами.

«В зимние месяцы сумма за отопление достигала 40 тысяч рублей. Подключение к газу стало ощутимой помощью — платежи снизились почти в четыре раза, до 4500 рублей в холодный сезон. Документы на компенсацию мы подали в феврале, и в течение месяца нам выплатили 250 тысяч рублей. Это колоссальная поддержка для семей», — рассказала Эльвира Перевозник.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление на сайте окружного департамента соцзащиты или в МФЦ по месту жительства, приложив договор и акт подключения оборудования к газораспределительной сети, а также акт сверки расчётов с профильной организацией. Сделать это необходимо в течение года с даты подписания акта о техническом присоединении.

Программу догазификации при окружной поддержке запустили в 2022 году по поручению Президента России Владимира Путина. Изначально компенсация составляла 100 тысяч рублей, а в 2023 году по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова её увеличили до 250–300 тысяч рублей. Рассчитывать на выплату могут не только владельцы индивидуальных и блокированных домов, но и жители садовых и дачных товариществ. Программа соответствует задачам национального проекта «Семья».