FT: Британия закупила тонны поддельной взрывчатки С4 для Украины Фото: Василий Вахрин.

Министерство обороны Великобритании закупило у американского поставщика тонны пластиковой взрывчатки для Украины с неправильной маркировкой, в которой отсутствовал основной химический компонент С4. Об этом пишет газета Financial Times по итогам собственного расследования.

По данным издания, сделки осуществлялись через ускоренную программу закупок Kindred. Поставщиком выступила компания Tripwire, возглавляемая бывшим сержантом полиции Пенсильвании Райаном Моррисом.

Tripwire продавала продукт под названием EDC-4, заявляя его как улучшенную версию С4 на основе гексогена (RDX). Однако лабораторные тесты показали отсутствие гексогена. Вместо него в партиях содержалось более дешевое коммерческое взрывчатое вещество ПЭТН, которое компания перепродавала с наценкой до 100%.

Ложные данные в паспортах безопасности создавали угрозу для персонала при погрузке грузов. В Минобороны Великобритании признали, что выявили ПЭТН после первой же поставки, но не предъявили претензий поставщику, посчитав материал «пригодным для использования по назначению» на фоне положительных отзывов с украинской стороны.

В Tripwire выводы расследования отвергли, а в Минобороны Украины на запросы журналистов не ответили.

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