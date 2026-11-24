В мире может появиться первый святой зумер: всё из-за необычайной веры во время смертельной болезни Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Жизнь 18-летней Марии Миддлтон из Пенсильвании оборвалась из-за неоперабельной опухоли мозга, но теперь она может стать первой святой поколения Z. Об этом пишет Daily Mail.

На прошлой неделе Конференция католических епископов США проголосовала за продвижение её дела о беатификации и канонизации. Всё началось с петиции архиепископа Филадельфии Нельсона Переса, который отметил необычайную веру девушки во время борьбы с болезнью.

Диагноз Марии поставили в 16 лет, но даже с раком девушка отправилась в миссионерскую поездку в Уганду. Родители описывают её как обычного подростка: она обожала Тейлор Свифт, танцевала, шутила и души не чаяла в питомцах. При этом её вера поражала окружающих.

«Наша любимая цитата Марии: не обязательно быть странным, чтобы быть святым», — сообщил отец Брайан.

После смерти дочери родители нашли её записи. Среди них — фраза «Думай о надежде», ставшая названием книги о её жизни. С 2020 года люди со всего мира приезжают на могилу Марии в храме Ченстоховской иконы Божией Матери.

Голосование епископов — лишь первый шаг: нужно одобрение Ватикана и два чуда. Если всё сложится, Миддлтон станет четвёртой святой американского происхождения. Её предшественник Карло Акутис, первый святой-миллениал, был канонизирован после двух подтверждённых чудес — исцеления ребёнка в Бразилии и женщины из Коста-Рики.

Ранее стало известно, что зумеры стали ходить в православные храмы вместо психологов. Протоиерей Федор Бородин отметил, что молодое поколение ищет в религии глубокий жизненный смысл.