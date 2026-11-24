У задержанного за подготовку теракта в Кисловодске изъяли взрывное устройство Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

У задержанного за подготовку террористического акта в синагоге в Кисловодске изъяли взрывное устройство. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

«В ходе допроса задержанный признал вину и сообщил, что после совершения теракта намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований», — отметили в ФСБ.

Накануне ФСБ России в Крыму задержала мужчину 1990 года рождения, обвиняемого в шпионаже. Он передал Украине данные о бывшем сотруднике МГБ ДНР для его ликвидации.