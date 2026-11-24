Названа стоимость прокатного удостоверения для иностранных фильмов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Стало известно, сколько придётся выложить за прокатное удостоверение для иностранного кино. Согласно законопроекту о квотировании зарубежных фильмов, который оказался в распоряжении ТАСС, компенсационный платёж для игрового кино составит 5 млн рублей, а для анимации — 3 млн рублей.

Без этой суммы удостоверение просто не выдадут. В документе прописаны и исключения: правила не коснутся фильмов из стран ЕАЭС, лауреатов кинофестивалей из перечня правительства, а также картин, обнародованных до 1993 года. Собранные средства планируют направить на мониторинг показа фильмов, который следит за расписанием кинотеатров.

Но и это ещё не всё. Получателю прокатного удостоверения на иностранную картину придётся ежеквартально отчислять 10% от общей суммы кассовых сборов фильма в кинотеатрах за квартал. Деньги пойдут на развитие отечественной кинематографии.

А незадолго до этого стало известно о другом готовящемся шаге. В России планируют покончить с практикой предсеансового обслуживания зрителей. Власти хотят перекрыть неофициальный показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения.