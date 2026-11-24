Площадь обрушения дома после взрыва газа на Алтае достигла 300 квадратных метров. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В селе Кулунда Алтайского края площадь обрушения после взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме составила около 300 квадратных метров. Разрушения затронули четвертый и пятый этажи второго подъезда, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пожарно-спасательные подразделения вывели из здания шесть человек, еще 20 жильцов эвакуировались самостоятельно. В пункте временного размещения находятся три человека. Власти продолжают уточнять, кому еще требуется помощь с эвакуацией. На базе регионального управления МЧС развернули межведомственный оперативный штаб.

Ранее KP.RU сообщал о взрыве газа в пятиэтажном доме в Кулунде 24 октября. Инцидент произошел около 9 часов утра. После взрыва произошло обрушение верхних этажах и возгорание. На месте развернули пункты временного размещения.

Также KP.RU писал, что при взрыве газа в Кулунде погиб мужчина 1974 года рождения, находившийся в квартире по соседству с эпицентром. Следователи начали проверку обстоятельств происшествия и возбудили уголовное дело.